Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı: Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.