Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı: Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.
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