Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Peygamber Efendimizin okuduğu dua...
Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi yaklaştıkça okunacak sure ve dualar araştırılmaya başlandı. Müslümanlar açısından önemli bir gün olan Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak öne çıkıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Diyanet...
Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesinde; namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak en önemli ibadetlerdendir. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazın'da okunacak sure ve dualar neler en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi sureler ve dualar okunur? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Diyanet...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde Okuduğu Dua
Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum.
Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."
Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
Kadir Gecesi Çekilecek Zikirler Ve Tesbihler
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?
Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
4 Rekat Tesbih Namazı Kılınışı
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
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