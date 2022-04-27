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5 bin korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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5 bin korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Soylu, "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır" dedi.

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