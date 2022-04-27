İşte Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yalan ve gerçekler! Muhalefetin iddialarını çürüten rakamlar

10 TÜRKİYE -AB ARASI YAPILAN GERİ KABUL ANLAŞMASI

-16 Aralık 2013: Türkiye-AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı

•Anlaşma ile birlikte taraflar arasında Türk Vatandaşları için. Vize Serbestliği Diyaloğu başlatıldı

• 2015'te Suriye'den kaçan sığınmacı sayısı giderek artınca AB, Türkiye ile sığınmacıların geri kabulüne yönelik temaslarını artırdı

Türkiye Tüm Sorumluluklarını Yerine Getirirken AB Sözlerini Tutmadı

-Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye'ye çok büyük ekonomik külfetler yüklendi

-Türkiye, sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadı.

-AB ise taahhüt ettiği miktarın 4,3 milyar avroluk kısmını projeler üzerinden ödedi. (Haziran 2021 itibariyle)

-AB, Türkiye'ye vize muafiyeti taahhüdünü yerine getirmedi

-Hatta Türklerin vize atma koşulları ağırlaştı.

- Schengen vizesine en çok başvuran ülke sıralamasında ise Türkiye hep ilk 4'te yer alıyor. (2020'de ikinciydi.)

•2016: Türk vatandaşları 56 milyon 260 bin avro Schengen vizesi ücreti ödedi. 41.391 başvuru reddedildi

• 2017: Türk vatandaşları 58 milyon 313 bin avro Schengen vizesi ücreti ödedi. 63.185 başvuru reddedildi.

•2018: Türk vatandaşları 52 milyon 754 bin avro Schengen vizesi ücreti, ödedi. 74,321 başvuru reddedildi

- 2016: Türkiye-AB Zirvesi sonrası Türkiye ve AB arasında ek bir mutabakat olan 18 Mart Mutabakatı yürürlüğe girdi. Düzensiz göçün sona erdirilmesi için ek maddelerde anlaşmaya varildi:

•20 Mart 2016'dan itibaren Yunanistan adalarına geçen yeni 'düzensiz göçmenler" Türkiye'ye iade edilecek.

•Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir diğer Suriyeli AB'ye yerleştirilecek (1'e 1 formülü), ilk etapta 18 bin kişi yerleştirilecek, daha sonra ilave en fazla 54 bin kişi gönüllülük esasına göre yerleştirilecek.

•Türkiye, AB'ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB'nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak

•Düzensiz geçişler sona erdiğinde ya da ciddi şekilde, azaldığında AB üye devletlerinin gönüllülük esasına dayanarak katkıda bulunacakları Gönüllü İnsani Kabul planı devreye sokulacak.

• Haziran 2016 sonuna kadar tüm kıstasların karşılanması şartıyla Türkiye lehine vize kolaylığı ve vize muafiyeti hususları değerlendirilecek

•Türkiye'ye mültecilere sağlanan ödenek dahilinde ayrılan 31 milyar avroluk bütçenin ödenme süreci hızlanıp, 2018 sonuna kadar 3 milyar avro ek fon sağlanacak.