İstanbul’da şafak baskını! Torbacılara operasyon



Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katı oldu. Binaya giren polisler, dairede arama yaptı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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