Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet takvimi...
Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şevval ayı, Ramazan Bayramını da içerisinde barındıran önemli bir aydır. Şevval, mana bakımından yükselmek ve yukarı kalkmak anlamlarını taşımaktadır. Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı, Hz. Peygamber'in 'Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur' şeklinde müjdelediği bu ay, fazileti ile araştırılmaya başlandı.
Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Şevval orucu, 6 gün boyunca tutulmaktadır. Peki, Şevval ayı ne zaman başlıyor 2022? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet takvimi...
2022 ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN?
Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır. Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar.
ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
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