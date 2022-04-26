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Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sundu. Başkan Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i de kabul edecek.

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