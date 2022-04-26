Son açıklamalar: 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi?

9 gün tatil olacak mı? Maneviyat ve merhamet dolu sevapların bolca kazanıldığı hayır ve hasenatın çokca yapıldığı Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları yapılırken, bayram tatilinin kaç gün olacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bayram tatili ile ilgili bir karar alınmazsa, resmi olarak tatil arefe günü ile birlikte 3,5 gün yapılacak.