Son açıklamalar: 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi?
9 gün tatil olacak mı? Rahmet, bereket ve mağrifet ayı Ramazan-ı Şerif'in son günleri yaklaştı. Önümüzdeki hafta, Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdüyor. Peki, 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...
9 gün tatil olacak mı? Maneviyat ve merhamet dolu sevapların bolca kazanıldığı hayır ve hasenatın çokca yapıldığı Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşmanın sevinci içinde. Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları yapılırken, bayram tatilinin kaç gün olacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bayram tatili ile ilgili bir karar alınmazsa, resmi olarak tatil arefe günü ile birlikte 3,5 gün yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.
Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.
Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].
Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].
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