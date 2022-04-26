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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 26 Nisan vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 26 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyuruldu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (26 NİSAN)

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti. 14 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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