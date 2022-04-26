SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 26 Nisan vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyuruldu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (26 NİSAN)
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi.
Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti. 14 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.
25 NİSAN
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