ABD'den bomba Ukrayna iddiası: NATO üyesi olmak için tekrar başvuru yapacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya'nın daha fazla zayıflamasını istediğini ifade etti. Austin ayrıca "Ukrayna'nın ilerleyen zamanlarda NATO üyesi olmak için tekrar başvuracağına inanıyorum." dedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'da savaşın başına kıyasla askeri kabiliyet bakımından daha zayıf olduğunu ve komşularına saldırmaması için ABD'nin de Rusya'nın zayıflamasını istediğini söyledi.
"VERDİĞİMİZ YARDIMLAR SAHADA FARK YARATTI"
Austin, Almanya'da 40'dan fazla ülkenin katıldığı, Ukrayna'ya yönelik savunma görüşmelerinin ardından Ramstein Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.
Tüm ülkelerin Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Austin, "Rekor zamanda sağladığımız yardımlar, sahada büyük bir fark yarattı." dedi.
HARCAYACAK ZAMANIMIZ YOK
Austin, Almanya, İngiltere ve Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımlarını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu çok önemli bir ilerleme, her gün yeni yardımları görüyoruz. Ukrayna'nın taleplerini karşılamak için harekete geçen tüm ülkeleri alkışlıyorum. Harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.
Almanya'da bir araya gelen grubun, bir "aylık irtibat grubu" haline geldiğini aktaran Austin, bu grubun artık aylık olarak bire bir, çevrim içi ya da hibrit formatta bir araya geleceğini dile getirdi.
AUSTİN, NÜKLEER SAVAŞ SÖYLEMLERİNİ "TEHLİKELİ" OLARAK YORUMLADI
Austin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Nükleer savaş tehdidini hafife almayın" açıklamasına ilişkin "Bu söylemlerin çok tehlikeli olduğunu ve kimseye bir yardımı dokunmayacağını defalarca söyledik. Kimse, nükleer bir savaş olmasını istemiyor. Bu herkesin kaybedeceği bir savaş olur." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA'NIN ZAYIFLAMASINI İSTİYORUZ
Dün yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz." sözlerine de açıklık getiren Austin, "Rusya'nın komşularını tehdit etmesini zorlaştırmak istiyoruz." dedi.
Austin, Ukrayna savaşının 62. gününde Rusya'nın ağır mühimmat ve asker kaybına uğradığına işaret ederek, "Rusya, önemli bir gemisini de kaybetti. Bu nedenle Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf." ifadesini kullandı.
UKRAYNA NATO'A TEKRAR BAŞVURACAK
Ukrayna'nın NATO üyeliği kararının, NATO'nun alacağı bağımsız bir karar olduğuna dikkati çeken Austin, "Ukrayna'nın ilerleyen zamanlarda NATO üyesi olmak için tekrar başvuracağına inanıyorum. Ancak ilk adım, çatışmayı bitirmek olacaktır." diye konuştu.
Austin, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde yaşanan saldırıların daha da büyüyüp büyümeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konuyu henüz incelediklerini ancak olayların büyümesinden yana olmadıklarını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye müjde geldi! O tarih işaret edildi, en düşük maaşta artış yaşanacak! 1 Mayıs'tan sonra...
- PTT personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? PTT 55 bin personel alımı var mı, yapılacak mı?
- Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...
- Manchester City Real Madrid maçı şifresiz, nereden yayınlanacak? Manchester City Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Son açıklamalar: 9 gün tatil olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Resmi açıklama geldi mi?
- Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Okullarda ve kafelerde maske yasağı kalktı mı, devam edecek mi?
- Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?
- Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar
- Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
- Son dakika açıklandı! KPSS 2022/7 atama sonuçları sorgulama: Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları nereden öğrenilir?
- Son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?