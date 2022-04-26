ABD’den bomba Ukrayna iddiası: NATO üyesi olmak için tekrar başvuru yapacak

HARCAYACAK ZAMANIMIZ YOK

Austin, Almanya, İngiltere ve Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımlarını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu çok önemli bir ilerleme, her gün yeni yardımları görüyoruz. Ukrayna'nın taleplerini karşılamak için harekete geçen tüm ülkeleri alkışlıyorum. Harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.

Almanya'da bir araya gelen grubun, bir "aylık irtibat grubu" haline geldiğini aktaran Austin, bu grubun artık aylık olarak bire bir, çevrim içi ya da hibrit formatta bir araya geleceğini dile getirdi.