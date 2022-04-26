Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar! CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu vatanı peşkeş çekemeyecek

Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet bilmeyiz, icbar bilmeyiz. Niye diye soran varsa, biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur ittifakı, milletimizin bekası, dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, sömürge hesaplarına teslim etmek isteyenler faal haldedir. Maalesef büyük çoğunluğu din kardeşimiz ve soydaşımız olan coğrafyalarda sömürü körüklenmektedir. Burada paylaşılacak toprak bitmedikçe savaş da bitmeyecektir.