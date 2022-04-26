Bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri?
Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Tatil için yola çıkacak olan vatandaşlar, hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını araştırıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nün ücretiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri?
Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Dünya'nın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim ve İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri? İşte cevaplar...
BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile kprülerden geçişler ücretsiz olacak. İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
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