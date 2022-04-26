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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ramstein Hava Üssü’nde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ramstein Hava Üssü’nde

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" sebebiyle Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının birinci oturumuna katıldı.

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