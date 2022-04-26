Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Maske yasağının tamamen kalkıp kalmayacağı merak ediliyordu. Peki, maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı?
Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını açıkladı. Erdoğan, maske zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını ancak sağlık kuruluşu ve toplu taşımada uygulamanın devam ettiğini duyurdu. Peki, Maske yasağı kalktı mı, nerelerde kalktı? Okullarda yarın maske takılacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarını açıkladı. Erdoğan, maske zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını ancak sağlık kuruluşu ve toplu taşımada uygulamanın devam ettiğini duyurdu. Erdoğan, olağanüstü bir durum olmadıkça Bilim Kurulu toplantılarının da yapılmayacağını belirtti. Erdoğan, Avrupa'da da hızla yasakların kaldırıldığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.
"BU MÜCADELENİN SEMBOLLERİ OLARAK GÖRÜYORUZ"
Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.
Salgınla mücadelede de yol göstericimiz, en önemli güç kaynağımız bilim insanlarımızın sağ olsunlar, gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği, Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidi ile oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri, mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Hükümet olarak bilimsel verilerle, toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme huzurunda burada bir aradayız.
"MÜCADELEYİ ÖN PLANA ÇIKARDIK"
Salgının başında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının tespitleri bizi de hemen her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı. Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık.
MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü durum olmadıkça toplantı yapmama kararı almıştır. Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar kullanım devam edecektir. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir.
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