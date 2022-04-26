Kandil yok edilecek! Terör örgütü elebaşları kaçacak delik arıyor

BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI

Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.