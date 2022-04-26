26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kandil yok edilecek! Terör örgütü elebaşları kaçacak delik arıyor

Kandil yok edilecek! Terör örgütü elebaşları kaçacak delik arıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
Kandil yok edilecek! Terör örgütü elebaşları kaçacak delik arıyor

Son dakika haberine göre: Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzanacağı öğrenildi. Terör örgütü elebaşlarının kaçacak delik aradığı Kandil'de operasyon paniği yaşanırken Türkiye bir kritik adım daha attı ve bölgede önemli bir siyasi adım atılarak destek sözü alındı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı. Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.



İşte Pençe-Kilit operasyonu başta olmak üzere terörle mücadele kapsamındaki tüm operasyonlara ve Türkiye'nin attığı kritik adıma ilişkin son dakika gelişmeleri...

TERÖR BİTME NOKTASINDA

Operasyondan önce bölgedeki kamp, mağara, terörist sayısıyla ilgili tüm detaylar tek tek belirlendi. Kamplar, mağaralar tespit edildi. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplandı.

BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI

Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

BİTENE KADAR ORADA

Mehmetçik, bu hedeflerin yerine getirilmesi ve Kandil'in tamamen imha edilmesi için operasyondan sonra geri çekilmeyecek.

Kuzey Irak'ta sınıra yakın bölgelerde geçici kontrol merkezleri kurulacak. Geçici üsler için PKK'nın geçiş yolları, vadi girişleri gibi alanlar tercih edilecek. Nihai sonuca ulaşana kadar Mehmetçik buralarda kalmaya devam edecek.

16 TERÖRİST ETKİSİZ

Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit bölgesinde yürütülen Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen teröristlere yönelik operasyonda da 13 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA