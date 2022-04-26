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Ukraynalı şarkıcı Jamala: Emine Erdoğan’ın iradesi dünyaya örnek olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Ukraynalı şarkıcı Jamala: Emine Erdoğan’ın iradesi dünyaya örnek olsun

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Türkiye’ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, açıklamalarda bulundu. Jamala, Emine Erdoğan’ın “Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz” ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady’leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" dedi.

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