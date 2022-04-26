27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak konusu olmaya başladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, 27 Nisan kandil mi, yarın ne kandili? 27 Nisan yarın hangi kandil? Diyanet İşleri kandil günleri 2022...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Bugün kandil mi sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden cevap buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesine denk gelecek. Müslüman alemi, yarın pek çok camide ve evlerde ibadetlerine yön verecek.
KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?
Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.
KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.
KADİR GECESİ'NİN HÜKMÜ NEDİR? KADİR GECESİ HAKKINDA AYET VE HADİSLER...
Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir:
Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.
Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.
KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?
Kadir gecesi kesin olarak Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geldiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu konu ile alakalı hadis literatüründe yer alan bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde, 21 veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.
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