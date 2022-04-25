Türkiye'nin ATOM 40'ı dünyayı hayran bırakacak! Düşmana cehennemi yaşatacak mühimmat
Türk savunma sanayii güçlenmeye devam ediyor. ASELSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmatı göreve hazır hale getirdi. Mühimmatın müthiş özellikleri TSK'nın gücüne güç katacak.
Türk savunma sanayii güçlenmeye devam ediyor. ASELSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmatı göreve hazır hale getirdi. Mühimmatın müthiş özellikleri TSK'nın gücüne güç katacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliğiyle güvenlik güçlerine yeni bir mühimmat kazandırılıyor.
Alınan bilgiye göre, ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) öz kaynaklarıyla geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat göreve hazır hale getirildi.
Farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilen Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak.
Savunma sanayisine hizmet veren iki milli kuruluşun bilgi birikimleriyle kısa sürede geliştirilen mühimmat, hedef setine karşı yurt dışı alternatiflerinin ötesinde bir etkinlik sunuyor.
40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada paralanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor.
Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Atom, farklı platformlarla görev yapıp, ASELSAN Şahin Silah Sistemi ile terörist gruplarca sıklıkla kullanılan mini İHA'ları imha edebiliyor.
Mühimmat, kara hedeflerine karşı da ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve üç ayak sehpa üzeri ASELSAN Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor. 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın birliklerde kullanılmaya başlanmasıyla özellikle siper arkasında saklanmış terörist gruplar, bina içine gizlenmiş keskin nişancılar artık tehdit olmaktan çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?
- Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...
- KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?
- Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?
- Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?
- Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?