Savcılık üst düzey jandarma subayının peşinde! "Başkan" olarak biliyorlar
İranlı rejim muhaliflerini Türkiye’den İran’a kaçıran şebeke üyelerinden Morteza Sultan Sanjari’nin ifadesinde üst düzey bir jandarma subayına sır dolu bir ziyaret yaptığı ortaya çıktı. Sanjari Yalova’da görevli ‘Başkan’ lakaplı üst düzey jandarma subayının İstanbul’daki villasında kendilerine, “100 bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz” dediğini öne sürdü.
MİT'in ağına takılan İranlı casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianameye, İranlı muhalifleri Türkiye'den İran'a kaçıran casusluk şebekesinin üyelerinden Morteza Soltan Sanjari'nin verdiği ifade damga vurdu.
İddianameye göre, İran'a kaçırılması planlanan eski eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei için hem HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz hem de By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle anlaşıldı.
Sanjari verdiği ifadede, üçüncü bir planlarının daha olduğunu öne sürdü. Rezaei'nin kaçırılması için Yalova'da Jandarma'da görevli olduğunu bildiği üst düzey bir subayla görüştüklerini iddia etti.
"YARIN BENİM VİLLAMA GELİN KONUŞALIM"
Sanjari ifadesinde, İran istihbaratının Türkiye'deki finans işlemlerini gerçekleştiren emekli asker Hüdaiverdi Çıtak isimli şüphelinin bu görüşmede kilit rol oynadığını söyledi.
Şebekenin üyelerinden Tuncay Buyurgan ve Hüdaiverdi Çıtak ile jandarmada görevli üst düzey subaya ait İstanbul'daki villasına gittiklerini aktaran Sanjari, bu kişinin Hüdaiverdi'ye villasının konumunu atarak 'Yarın benim villama gelin ve orada bu işi konuşalım' dediğini öne sürdü.
"YÜZ BİN DOLARI ATARSANIZ BU İŞİ ÇÖZEBİLİRİZ"
Villaya gittiklerini ve üst düzey subayla görüştüklerini aktaran Sanjari, bu kişinin 'Yüz bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz' dediğini, Hüdaiverdi'nin ise bu kişiye 'Başkanım' olarak hitap ettiğini belirten Sanjari, "Bu işten çok para isteyince bu iş gerçekleşmedi. Villadan ayrıldık" ifadelerini kullandı.
SAVCILIK 'BAŞKAN' LAKAPLI ÜST DÜZEY JANDARMA SUBAYI'NIN PEŞİNDE
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanjari'nin bu ifadesi üzerine İranlı muhalif Mohammed Rezaei'yi 100 bin dolar karşılığında kaçırabileceğini teklif eden 'Başkan' lakaplı üst düzey jandarma subayının peşine düştü. Bu kişinin kimliğinin ortaya çıkarılması için Sanjari'nin iddia ettiği söz konusu görüşmede oldukları söylenen Hüdaverdi Çıtak, Tuncay Buyurgan'ın hts analizlerini mercek altına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- Beta öldü mü? Rapçi Beta neden öldü? Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek, erken yatar mı?
- Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 engelli aylığı bayramdan önce yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...
- KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?
- Benzin ve motorin fiyatları son durum: 25 Nisan benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları indirim var mı?
- Son durum: Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, toplu taşımada maske yasağı ne zaman bitecek?
- Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Mayıs memur maaşı ne zaman yatacak?