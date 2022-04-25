Savcılık üst düzey jandarma subayının peşinde! "Başkan" olarak biliyorlar

İddianameye göre, İran'a kaçırılması planlanan eski eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei için hem HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz hem de By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle anlaşıldı.



Sanjari verdiği ifadede, üçüncü bir planlarının daha olduğunu öne sürdü. Rezaei'nin kaçırılması için Yalova'da Jandarma'da görevli olduğunu bildiği üst düzey bir subayla görüştüklerini iddia etti.