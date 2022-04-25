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Son dakika: Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Türkiye’den Nijerya’ya taziye mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın güneyindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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