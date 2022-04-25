Zelenskiy Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna için atılacak adımlar için Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy aynı zamanda Rusya'ya yaptırımların devam etmesini de istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.
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