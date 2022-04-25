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SON DAKİKA: 25 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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SON DAKİKA: 25 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'nın web adresi üzerinden Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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