Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

"Burada her şey normalleşmiş, rahatlamış durumda. İnşallah bu daha da gelişecek ve çok daha rahat ve güvenli bir ortamda huzur içinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çalışmaları ortada. Türkiye artık nüfusuyla, kültürüyle, tarihiyle ordusuyla, milletiyle büyük bir devlet. Kimsenin fitnesine fesadına müsaade etmeyeceğiz, kimsenin ortalığı karıştırmasına, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyon kardeşiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde Şırnaklı ile Edirneli, Cizreli ile Kayserili yan yana yatıyor. Bu bizim kardeş olduğumuzun en güzel görüntüsü, ispatı. Biz de hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun güvenliği ve rahatı için çalışıyoruz."