Başkan Erdoğan, Üsküdar Buluşmaları'na telefonla bağlandı | "İstanbul ve 2023" mesajı

Ömer Çelik'in topluluk arasında ilk defa oy kullanacak gençlerin olduğunu iletmesi üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yapacağız, çok çalışacağız. Özellikle gençlerimizin odak noktalarına AK Parti gençliği olarak yoğunlaşmamız lazım. Hele hele kentsel dönüşüm bölgelerinde gençliğimize çok güveniyorum. Tabii bu arada Küplüce, Ferah Mahallesi, bunun yanında Büyük Çamlıca Camisi'nin olduğu alanda kentsel dönüşümün gerçekleştiği bölgelerde sizlerden inşallah farklı bir netice meydana getireceğinize inanıyorum. Fikirtepe'ye varıncaya kadar bütün buralardaki fiziksel değişimin yanında ruhsal iklimi de siz gerçekleştireceksiniz. Bu noktada sizlere çok inanıyorum. 'Geçmişte yapılanlar geçmişte kaldı.' demeyeceğiz. Bugün ne yaptığımızı, ne yapıyor olduğumuzu, bunların hepsini genç kardeşlerimizle paylaşmak suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü ve farklı şekilde hazırlanacağız. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Şimdiden bayramınız ve leyletil kadriniz mübarek olsun."