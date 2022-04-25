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Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...

Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram öncesinde KYK burslarının yatıp yatmayacağını öğrenmek isteyenler için beklenen müjdeli haber geldi. İşte, Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...

Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram öncesinde KYK burslarının ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek isteyen binlerce öğrenci "KYK bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Üniversite öğrencileri ile iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.

Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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