Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...
Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala bayram öncesinde KYK burslarının yatıp yatmayacağını öğrenmek isteyenler için beklenen müjdeli haber geldi. İşte, Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...
Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram öncesinde KYK burslarının ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek isteyen binlerce öğrenci "KYK bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...
KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Üniversite öğrencileri ile iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.
Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursları yattı mı? Ödemeler...
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ve bayramda oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
- O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
- Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...