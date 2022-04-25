Maskelere veda günü geldi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bilim Kurulu toplantısı öne çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Sakarya'da yaptığı açıklamalarda maskeler konusunda bir rahatlama sinyali veren Bakan Koca'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
Türkiye'de uzun süre sonra milyonların merakla beklediği ve maske zorunluluğu konusunda yeni kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak.
"HAYIRLI HABERLERİ ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.
MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI ANA GÜNDEM MADDESİ
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.
RİSKLİ YERLERDE DEVAM EDEBİLİR
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.
AVRUPA ÜLKELERİ TEK TEK KALDIRIYOR
İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.
Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.
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