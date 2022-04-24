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Yalova'daki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Yalova’daki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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