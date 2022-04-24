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Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

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