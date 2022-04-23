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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler ile Suriye'nin kuzeyinde şehit olan polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı iletti.

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