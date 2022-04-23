Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 23 Nisan'da koltuğunu küçük Yağmur'a devretti! Güldüren yüz yüze eğitim diyaloğu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 10 yaşındaki 5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken’e bıraktı. Çeken, yüz yüze eğitim kararı ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. 'Tüm arkadaşlarım gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım.' ifadelerini kullanan Çeken, Bakan Özer'i güldürmeyi başardı. Öte yandan, Bakan Özer de “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu şekilde coşku ile kutlanması aslında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’na yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu” dedi.
Bakan Mahmut Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Özer, makamını temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e devretti.
Bakan Özer'in makamına oturan Yağmur Sena Çeken, "Sayın Bakanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne, babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz; katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun" dedi.
Çeken, yüz yüze eğitim hakkındaki düşünceleri sorulması üzerine, "Tüm arkadaşlarımın memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım" ifadelerini kullandı.
Bakan Özer de 2021-2022 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve öğretmenlerin yaptığı en güzel işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu söyledi.
'COŞKULU KUTLAMAYI ÖZLEMİŞLER'
Bakan Özer, 23 Nisan'ın coşkulu şekilde kutlanmasının özlendiğini ifade ederek, "Ben de sayın bakanımızı ve buradaki arkadaşlarını kutluyorum. Bu Covid-19 sürecinde maskeye, mesafeye, hijyene, tüm okullarımızda, tüm sınıflarda, eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam ettiler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu kadar coşkulu kutlanması da aslında 2021-2022 yılında yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucudur. Tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz böyle coşkulu bir şekilde kutlamayı özlemişlerdi. Ben de sayın bakanımıza bu kararlılığından dolayı, yüz yüze eğitime devam etmenin bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp, bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ifade etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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