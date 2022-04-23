Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 23 Nisan’da koltuğunu küçük Yağmur’a devretti! Güldüren yüz yüze eğitim diyaloğu



Çeken, yüz yüze eğitim hakkındaki düşünceleri sorulması üzerine, "Tüm arkadaşlarımın memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım" ifadelerini kullandı.



Bakan Özer de 2021-2022 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve öğretmenlerin yaptığı en güzel işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu söyledi.