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Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte günün vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte günün vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKASağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu duyurdu. Pozitif çıkan vaka sayısı 3 binin altına indi. İşte günün Covid-19 tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2022 tarihine ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

VAKA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU


Ayrıntılar geliyor

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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