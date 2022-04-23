Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte günün vaka ve vefat rakamları
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu duyurdu. Pozitif çıkan vaka sayısı 3 binin altına indi. İşte günün Covid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan 2022 tarihine ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
VAKA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Ayrıntılar geliyor
22 NİSAN
21 NİSAN
20 NİSAN
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