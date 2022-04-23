Koronavirüs esareti aylar sonra bitme noktasına geldi! Bilim Kurulu müjdeli haberi duyurdu
Koronavirüs salgını hayatımızda girdiğinden beri birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İnsanların hayatına mal olan ve birçok alışkanlığımızın da değişmesine neden olan ve dünyayı 2.5 yıldır etkisi altına alan Kovid-19 salgını nihayet sona eriyor. Türkiye’de geçen aya göre vaka sayısı yüzde 80 azalırken, 21 ilin yoğun bakım servisinde hiç hasta kalmadı. Prof. Dr. Deniz Odabaş, “Pandemi sönümlenme aşamasına geldi” dedi.
Geçen aya kıyasla vakalar yüzde 80, vefat sayıları ise yüzde 78 azaldı. Bayburt, Hakkâri, Muş, Şırnak, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Siirt, Bingöl, Van, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Niğde, Mardin, Tunceli, Aksaray, Tokat, Uşak ve Adıyaman'da yoğun bakım servislerinde Kovid nedeniyle yatan hasta sayısı sıfıra indi. Türkiye genelinde toplam uygulanan aşı miktarı 147 milyon dozu geçerken 18 yaş üstü nüfusun yüzde 85'inden fazlası en az çift doz aşı oldu.
'SÖNÜMLENME AŞAMASINA GELDİ'
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünyada pandeminin seyrine baktığımızda olumlu gelişmeler var. Pandemide sönümlenme aşamasına geçtik. Kovid sonrası sendromlarına dikkat edelim. Çünkü hafif geçirilse bile vücutta istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Virüsün yarattığı hasarı önümüzdeki yıllarda daha net gözlemleyip raporlayabileceğiz.
Aşıyla önlenebilen hastalıklarda aşı olup hastalığın zararlarını azaltmamız gerekiyor. Bu süreçte artık en güçlü silahımız aşılanma olacak. Temel stratejimiz aşı olup bu hastalığı hiç geçirmeden pandemiyi atlatabilmek. Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananların, kronik hastalığı olanların ve 50 yaş üstü aşısızların dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.
KRİTİK TOPLANTI HAFTAYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 27 Nisan'da yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında azalan vaka sayılarıyla birlikte bundan sonraki süreçte alınması beklenen birçok konu masaya yatırılacak.
Okullarda maske kuralının kaldırılmasını da içerecek pek çok yeni karar kamuoyuna açıklanacak.
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