İran muhaliflerini Türkiye'den kaçıran çete çökertildi! "Önce arkadaş ol sonra kaçır" taktiği

'SENİ İSRAİL'E GÖTÜRECEĞİM'

Sağlam'ın hedefindeki eski Albay Firouze'yi, 'İran seni arıyor. İran'da hedefsin. Seni İsrail'e götüreceğim' diyerek kandırdığı saptandı. Sağlam'ın, çocuğu ve eşiyle birlikte Denizli-İstanbul-İzmir-Van üzerinden İran'a kaçırdığı İranlı eski Albay Mashali Firouze'yle bir de fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.