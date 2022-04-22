Yazar Yusuf Alabarda'dan 6’lı masa yorumu: Bu ittifakın Türkiye’yi yönetme şansı yok! Çakal ile plan yapıp...
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, 2023 için ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda dahi uzlaşamayan ve 6'lı masa etrafında toplanan siyasi parti ve yöneticilerinin aciz durumu ele alındı. Yaşananları canlı yayında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, "Parçalı yapının içerisinde, uzun ve orta vadede ortaklaşmış bir siyaset koymaları mümkün değil" dedi. Bu ittifakı özetleyecek en önemli sloganı ise Alabarda, "Çakal ile plan yapıp, kurt ile öldürüp, çoban ile yiyip sahibi ile ağlaşan bir ittifak." sözleriyle açıkladı.
Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda'nın açıklamalarından öne çıkan çarpıcı cümleler şöyle;
"BU İTTİFAKIN TÜRKİYE'Yİ YÖNETME ŞANSI YOK"
Bu ittifakı bence özetleyecek en önemli slogan; çakal ile plan yapıp, kurt ile öldürüp, çoban ile yiyip sahibi ile ağlaşan bir ittifak. Bu senaryoda parçalı yapının içerisinde, uzun ve orta vadede ortaklaşmış bir siyaset koymaları mümkün değil. Bu sebeple bu ittifakın Türkiye'yi yönetme şansı yok. Bir ülkeyi yönetmeye talipseniz hiç kuşkusuz bu konu ile ilgili oyunu size verecek vatandaş tıpkı Cumhur İttifakı'nı sorguladığı gibi sizi de sorgulayacaktır Millet İttifakı olarak.
"MÜŞTEREK OLDULARI KONU YOK"
Nedir sizin müşterekleşmiş olduğunuz siyaset? Mesela önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetmek için yetki aldılar. Sadece olaya güvenlik siyaseti noktasından bakılamaz. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, ve partisindeki bir hanım efendi (Selin Sayek Böke) yap, işlet devretlerin hiçbir karşılığı dahi ödenmeden el koyulacağını ve bu ülkenin 300 milyar dolar gibi inanılmaz devasa bütçelerle hayata geçirilmiş projelerini devletleştireceğini söylüyor. Bu bir siyaset tarzıdır. El koymak siyaset tarzı değildir. Bunu devletleştirmek bir siyaset tarzı olabilir. Mesela buna liberal ekonomiden yana olan Ali Babacan ne söyler? Milletin bunu bilmek hakkı değil mi? Elbette hakkıdır.
Keza enerji siyaseti de böyle. Özelleştirme ile ilgili programlar bunlar kendi içinde doğrulukları ve yanlışlıkları ihtiva edebilir. Özelleştirme siyasetinden yana olan Babacan ile 'şeker fabrikaları vatandır satılamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti nasıl müşterekleşecek?
KİŞİSEL HAKLAR VE PARTİLERİN TUTUMU
Kişisel hak ve özgürlükler hususunun millete sunulması meselesi… Kemal Bey LGBT'li olmanın hukuk yolundaki engellerinin kaldırılacağını her yerde söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara geldiği ilk gün geri getireceğini söylüyor. Temel Karamollaoğlu, bununla ilgili Kemal Bey'e hangi cümleleri edecek?
TERÖR KONUSU! "KANDİL, SURİYE'NİN KUZEYİ, KUZEY IRAK..."
Tezkereye evet oyu veren İYİ Parti ile hayır oyu veren CHP, bugün konuştuğumuz Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili olarak 2023 yılından sonra bu millet yetki verir ve iktidara gelirlerse Kandil, Suriye'nin kuzeyine yönelik, Kuzey Irak'a ortaya koyacakları siyaset bir arada tutulup bizler aydınlatılabilir miyiz? Hayır. Aralarında oturma nizamı konusu da dahil bir yuvarlak masa etrafındaki 1'i gizli 6'sı aşikar olmak üzere 7 partinin müşterek olduğu hangi siyaset var?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan ayı 5-6 Mayıs eklenecek mi? 2022 Bayram tarihleri...
- Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...
- Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
- KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...
- İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...
- 23 NİSAN SÖZLERİ VE MESAJLARI: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri! En güzel 23 Nisan mesajları...
- Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!
- 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?