KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. T.C Kimlik numarasının son rakamına göre değişen KYK ödemeleri için öğrenciler bayram öncesi KYK burslarının yatıp yapmayacağına kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin KYK mayıs ayı ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. İşte, KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...