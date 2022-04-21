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KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...

KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde KYK burs ve kredileri ödeme tarihleri için beklentiler bayram öncesine yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamlarına göre gerçekleşiyor. İşte, KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...

KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. T.C Kimlik numarasının son rakamına göre değişen KYK ödemeleri için öğrenciler bayram öncesi KYK burslarının yatıp yapmayacağına kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin KYK mayıs ayı ödemeleri ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. İşte, KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman gelişmelere yer vereceğiz.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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