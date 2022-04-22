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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilk defa öğretmenler için kariyer sistemi oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı iftar programında başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ve eğitim programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuştu. Katıldığı iftar programında öğretmenlerle biraraya gelen Bakan Özer, başöpretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer, "7 bin 354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. Cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 yılında 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibariyle yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat arttırıldıklarını belirten Bakan Özer, "2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkarttık bu bütçeyi, bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ben inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerini aktif olarak katılacaksanız, o 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkartacağız, 1 milyarlara çıkartacağız" dedi.

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