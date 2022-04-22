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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (22 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları)

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu 22 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu duyurdu. Son 24 saatte Kovid-19'dan 15 kişi vefat etti. Vaka sayısı ise 3.000'in altına indi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan 2022 tarihine ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 15 kişi vefat etti.

Vaka sayısı ise 3.000'in altına indi.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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