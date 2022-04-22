Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Mansur Yavaş’a eleştiri: Ankara'yı insafına bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı isim vermeden eleştirdi. Murat Kurum; “Varsın birileri iş üretmek yerine, korolar kurup ‘Ankara’nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak’ desinler. Ankara’yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine terk etsinler. Biz Ankara’yı, Kızılcahamam’ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu konuda bir an bile dur durak bilmeyeceğiz, bir an bile taviz vermeyeceğiz” dedi.
Murat Kurum; Kızılcahamam'ın doğal zenginliklerini değerlendirmek istediklerini ve Güneş Enerji Santralini kurduklarını ifade ederek, "Şehrimizin simgesi hâline gelen 500 metrekarelik alanda Çam Park'ı yaptık ve sizlere hediye ettik. Yenice Mahallemizde okulumuzu yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı yeniliyoruz" dedi.
"KIZILCAHAMAM'I SIFIR ATIK PİLOT ŞEHRİ İLAN ETTİK"
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'ı Sıfır Atık pilot şehri ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Murat Kurum, "Atık Getirme Merkezi'ni kurduk. Allah'ın izniyle daha nice güzel eserlerle, sizlerin hizmetinde olmaya, Kızılcahamam'ın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"ANKARA'YI HİÇ KİMSENİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"
Türkiye'nin önüne engel çıkararak içerideki taşeronlarıyla büyük Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin olduğunu ancak Ankara'yı hiç kimsenin insafına bırakmayacaklarını ifade eden Murat Kurum, şunları söyledi:
"Varsın birileri iş üretmek yerine, korolar kurup 'Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak' desinler. Ankara'yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine terk etsinler. Biz Ankara'yı, Kızılcahamam'ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu konuda bir an bile dur durak bilmeyeceğiz, bir an bile taviz vermeyeceğiz."
"2023 SEÇİMLERİNDE REKOR OYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN SEÇECEĞİZ"
"Onlara diyoruz ki; elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz buradayız." diye seslenen Murat Kurum, "Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada! İşte tam bu meydanda!Akçakese'den Bademli'ye, Bulak'tan Çavuşlar'a, Doğanözü'nden Kalemler'e, Taşlıca'dan Yukarıkese'ye kadar Kızılcahamam'ın yiğitleri burada, Ahileri burada, seymenleri burada!" dedi.
Bakan Kurum şunları söyledi:
"Bu ruh; Cumhur İttifakıdır, bir millet cephesidir. Bu cephe; 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama vatanını asla teslim etmemiştir! 'Zafer; bütün gönüllerin birleşmesidir!' Biz gönülleri birleştireceğiz. Kalpleri yakınlaştıracağız. Allah'ın izniyle bu ruhla; 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zirveye taşıyacağız."
Murat Kurum, iftar programının ardından yapımı devam eden Kasaplar Çarşısı'na geçerek incelemelerde bulundu ve çalışmalara dair bilgiler aldı.
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