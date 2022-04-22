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Mehmetçik terörist avına devam ediyor! Barış Pınarı Bölgesi'nde 7 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Mehmetçik terörist avına devam ediyor! Barış Pınarı Bölgesi’nde 7 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı Bölgesi'nde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirtirken operasyon kapsamında öldürülen terörist sayısının 45'e yükseldiği de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı Bölgesi'nde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte MSB tarafından yapılan paylaşım:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Operasyonda şu ana kadar öldürülen terörist sayısı 45'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor

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