Mehmetçik terörist avına devam ediyor! Barış Pınarı Bölgesi’nde 7 PKK’lı terörist öldürüldü

İşte MSB tarafından yapılan paylaşım:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

Operasyonda şu ana kadar öldürülen terörist sayısı 45'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor