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Son dakika: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı

Son dakia haberine göre İstanbul'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 244 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında, kaçaklara evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve 7 kaçağı sigortasız çalıştırarak iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 kişiye de 18 bin 80 lira para cezası kesildi.

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