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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den 23 Nisan açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den 23 Nisan açıklaması

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız münasebetiyle, sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur." dedi.

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