DSÖ’den Afrika’daki 1 milyon çocuk için sıtma açıklaması

HER 2 DAKİKADA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlandı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.