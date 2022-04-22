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İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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İzmir’de 94 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 19'u çocuk 94 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları tarafından koyda terk edildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları, jandarma tarafından karşılandı.

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