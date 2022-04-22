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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Doğu ve Güneydoğu'da Allah’a hamdolsun bir huzur var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Doğu ve Güneydoğu’da Allah’a hamdolsun bir huzur var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geldiğimiz noktada Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a hamdolsun bir huzur var. Bunu istismar etmek isteyenler muhakkak olacaktır. Ama devletimizin geldiği noktada bunu denemeye çalışanlar karşılıklarını alacaklardır." dedi.

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