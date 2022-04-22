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Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre: Bolu ve Hatay'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Diyarbakır ve Erzurum'da da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

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