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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.

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