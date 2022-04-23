Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 12 Nisan'da gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 25 Nisan'da yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.