Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ardından belli olacak. İki haftalık aranın ardından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bayram tatili hakkında açıklamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacak gündem maddeleri arasında ekonomiye dair gelişmelerin olması bekleniyor. Bayram tatilinin de masaya gelmesi beklenen konular arasında olacağı ön görülüyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 12 Nisan'da gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 25 Nisan'da yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.
Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi:
Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.
İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum.
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