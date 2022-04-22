Son dakika: Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" haberlerine yanıt

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak alışveriş çeklerinin her bir ailenin çocuk sayısına ve ihtiyaca göre 5 adete kadar verilebileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Bu çerçevede her bir aileye verilebilecek destek miktarı 100 TL değil, 500 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında Valiliğimiz tarafından yapılan planlama ile yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir bütçe ile 40 bin aileye ulaşmak ve hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları aktarmak hedeflenmektedir. Alışveriş çekleri ile verilen mali destek kamu kaynağı değildir. Hayırseverlerin Valiliğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bağış meblağlarından oluşmaktadır."