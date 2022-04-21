21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Onur Anıtı'na saldıran kuzenlere 5'er yıl hapis

Son dakika: Onur Anıtı'na saldıran kuzenlere 5'er yıl hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Onur Anıtı’na saldıran kuzenlere 5’er yıl hapis

Son dakika haberi... Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA