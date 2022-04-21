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Son dakika: İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul'da, internet sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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